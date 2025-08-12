Muere un temporero en Alcarràs durante el pico de la ola de calor
La autopsia tendrá que determinar las causas de la muerte del trabajador, según los Mossos
Un temporero murió este lunes por la tarde mientras trabajaba recogiendo fruta en una finca de Alcarràs, según ha adelantado la agencia ACN y ha podido confirmar SEGRE. Los Mossos fueron alertados hacia las 16.45 de la tarde, coincidiendo con el pico de la ola de calor, con temperaturas próximas a los 41 grados en el municipio.
Según parece, el hombre se habría mareado y empezó a encontrarse mal. Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se desplazaron hasta una finca situada cerca de la carretera de Vallmanya, pero cuando llegaron el hombre no presentaba signos vitales y no lo pudieron reanimar. Según los Mossos, ahora se está pendiente de conocer los resultados de la autopsia para aclarar las causas de la muerte y determinar si se trata de un accidente laboral.