Varios heridos en accidentes en Foradada, Bellpuig y El Cogul

Dos personas resultaron heridas ayer al volcar con el vehículo en el que viajaban en la c-16 en Foradada. El aviso se recibió a las 15.15 horas y se activaron cuatro dotaciones de los Bomberos, patrullas de los Mossos y el SEM. Entretanto, el conductor de un tractor fue evacuado al Arnau tras una colisión con un turismo de El Cogul a L'Albagès. En Bellpuig, una colisión entre dos turismos, uno con una caravana que volcó, causó varios heridos leves en la A-2.