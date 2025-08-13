SEGRE

Cien participantes en la Caminada de Nit

Los participantes, dirigiendose a la Masía L’Estrella. ; Array

El Poal celebró el pasado viernes la decimoctava Caminada de Nit, un tradicional recurrido nocturno a pie organizado por el ayuntamiento que reunió a más de un centenar de personas. Llevó a los participantes hasta la Masía l’Estrella, donde pudieron disfrutar de una velada especial. Durante la caminata, el público asistió al monólogo Les 7 pomes interpretado por Ferran Aixalà, que ofreció un espectáculo ameno y lleno de humor. Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de cenar por 5 euros, con un menú que incluía un bocadillo de jamón o queso acompañado de bebida.

