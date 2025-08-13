Tàrrega alumbrará con luces led todos los polígonos industriales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega llevará a cabo una profunda renovación de la iluminación de los polígonos industriales de la ciudad con tecnología led. El consistorio ha adquirido 183 luminarias que se instalarán en los polígonos de la Canaleta, Riambau y Llevant con el objetivo de ganar en eficiencia, aumentar el ahorro y mejorar la visibilidad. En concreto, se han comprado 74 luminarias led para el polígono de La Canaleta, 47 para el polígono Llevant y 52 para el polígono Riambau, además de 10 más para las rondas y rotondas de acceso a estas zonas. Asimismo, también se añaden 10 nuevas columnas de 9 metros de altura para renovar las que están deterioradas. Está previsto que próximamente comiencen los trabajos de instalación para sustituir las anteriores iluminaciones, que ya habían perdido potencia y necesitaban una mejora.

Con esta actuación, que supone una inversión en la compra de 34.132,39 euros, todos los puntos de luz de los polígonos de Tàrrega contarán con tecnología led.