Barreras entre Aitona y Seròs para evitar desprendimientos sobre la carretera

La carretera LP-7041 que conecta Aitona y Seròs es estos días objeto de obras para evitar posibles desprendimientos de rocas sobre la calzada. El tramo donde se ejecutan los trabajos, a la altura del punto kilométrico 8+690, a la salida de Aitona, corresponde a un talud de unos 50 metros de longitud que presenta un notable deterioro, lo que ha llevado a planificar una intervención específica para garantizar la seguridad vial. La actuación, promovida por el departamento de Territorio, contempla dos fases. Estos días se están instalando pantallas dinámicas de protección, con el fin de interceptar y retener posibles bloques a medida que se vayan desprendiendo, evitando así que alcancen la calzada e impacten con vehículos en marcha.

La segunda fase, prevista para el próximo otoño, consistirá en el saneamiento del talud mediante la caída controlada de los bloques considerados inestables.

Con una inversión prevista de 175.000 euros (sin IVA), fuentes de Territorio explicaron que la actuación buscan reforzar la seguridad de esta vía, que une diferentes núcleos de la comarca del Segrià. Se aplican medidas como paso alternativo para minimizar las molestias a los conductores durante la ejecución de las obras.