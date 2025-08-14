Muere tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Sanaüja

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conductor de un turismo, JB.R.B, vecino de Taradell de 69 años, falleció ayer al mediodía en una salida de vía en la C-1412a en Sanaüja, en la Segarra. Se trata de la primera víctima mortal en las carreteras leridanas en agosto tras un mes de julio negro con diez víctimas mortales. Según informó el Servei Català de Trànsit, los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso a las 12.19 horas. Por causas que se investigan, el turismo sufrió una salida de vía y posteriormente chocó contra un árbol. A raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y una unidad terrestre y el helicóptero medicalizado del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). A causa de la colisión, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Con esta víctima, ya son 21 las personas que han fallecido en accidentes de tráfico en las comarcas leridanas, cuatro más que en el mismo periodo del año pasado. Del total, diez murieron en el mes de julio, ocho en siniestros ocurridos en el llano de Lleida y dos, en el Pirineo. Para combatir el aumento de la siniestralidad, Trànsit y los Mossos d’Esquadra han puesto en marcha varias medidas como son la colocación de tres radares remolque, dos en la A-2 en Cervera y Vilagrassa y en la C-12 en Balaguer, y un incremento de un 30% de los controles de exceso de velocidad y de la vigilancia. Respecto a los radares remolques, estos disponen de sistemas contra actos vandálicos, funcionan con baterías y enlazan telemáticamente con Trànsit. Estarán colocados todo el mes de agosto. En el conjunto de Catalunya, Trànsit señala que en lo que va de año han fallecido 89 personas por accidentes de tráfico.

Por otra parte, un motorista resultó herido en una colisión con un turismo en el núcleo urbano de Guissona. El herido fue evacuado por una ambulancia al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. También en Guissona, en la carretera L-311, un ciclista sufrió una caída y resultó herido. Entretanto, otro motorista resultó herido en una colisión en la AP-2 en Castelldans.

El incendio de una caravana obliga a cortar una hora la A-2 en Cervera

Un incendio que calcinó por completo una caravana obligó ayer a cortar la autovía A-2 en Cervera. Los Bomberos recibieron el aviso a las 13.06 horas por un incendio en un vehículo en el kilómetro 523 en dirección Lleida. Se activaron cuatro dotaciones y el fuego quemó completamente el vehículo. El Servei Català de Trànsit informó a las 13.44 horas de que se había cortado la autovía en este tramo, abriendo un carril a las 2.54 horas. Minutos antes de las cuatro de la tarde, se dio por normalizada la circulación. Por otra parte, un fuego de vegetación agrícola calcinó media hectárea de superficie junto a la C-14 en Ponts. Mientras, dos dotaciones siguieron trabajando ayer en el incendio de una empresa de reciclaje de Lleida.