Doce entidades convocan una protesta contra el biogás y Ordeig pide acelerarlo

Una docena de entidades han convocado una manifestación en Lleida el 5 de octubre para mostrar su oposición a los macroproyectos energéticos, de gestión de residuos y logísticos que se proyectan por todo el llano de Lleida. “Queremos decir basta a los proyectos especulativos que subordinan el territorio a grandes inversores”, dijo Gerard Batalla, portavoz de las entidades convocantes. Estos grupos, entre los que se incluyen varias plataformas de oposicion a proyectos como Nova Tracjusa de Juneda o a la planta de biogás de CIP en La Sentiu, defienden que se trata de iniciativas que conllevan un “grave impacto sobre la salud, el suelo agrario y la calidad de vida del mundo rural”. Hay una veintena de macroproyectos de biometano en municipios de la Noguera, el Pla, l’Urgell y el Segrià. Por su parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, sostiene que Catalunya lleva retraso en el despliegue de las plantas de biogás en relación con el norte de Europa. “Prácticamente no las hay”, dijo a ACN. El responsable de Agrivultura calificó la planta de La Sentiu de “gran oportunidad” para reducir el exceso de nitratos en zonas vulnerables y se mostró favorable a trabajar conjuntamente con los alcaldes contrarios al proyecto para “aclarar dudas” y reticencias.