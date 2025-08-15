La comunidad copta ortodoxa catalana instala su sede en el Santuari del Sant Dubte de Ivorra

Manteca y el padre Rewis, ante el iconsotasio de la iglesia de Santa Maria del Santuari del Sant Dubte. - C.MARSIÑACH

El Santuari de del Sant Dubte de Ivorra acogerá la sede de la comunidad copta ortodoxa de Catalunya. Hace cinco años, la parroquia acordó cederles la antigua hospedería y compartir el uso de la iglesia de Santa Maria, que continuará siendo del obispado de Solsona. Según el párroco, Fermí Manteca, la cesión se hizo de forma consensuada con el pueblo con el objetivo de evitar la degradación del edificio.

En estos últimos años, la comunidad copta ha iniciado la reforma de la antigua hospedería, que podrá acoger hasta nueve monjes: cinco en el primer piso y cuatro en el segundo. Cada habitación tendrá baño propio y contarán con una cocina y un comedor comunes. En el ala izquierda del edificio también se construirán habitaciones para acoger a una decena de personas, ya sean familias de forma puntual o personas que quieran hacer retiros espirituales. También se ha dejado un espacio libre para que en un futuro pueda instalarse un ascensor.

Paralelamente, realizan acciones de mejora en la iglesia. Este año han instalado en el altar un iconostasio de madera hecho en Egipto que, en los próximos meses, ornamentarán con imágenes de Dios, la Virgen María y santos. También se han renovado las barandillas de madera de los balcones interiores y del coro de la iglesia y se han instalado más puntos de luz.

Para Manteca, “que la comunidad católica y la copta puedan compartir un lugar y una misma fe es algo muy bonito y muy de futuro”. Por su parte, el padre Rewis, miembro de la comunidad copta, explicó que las obras se financian gracias a las aportaciones de diferentes comunidades coptas locales y de Europa. Para los trabajos de limpieza también cuentan con la ayuda de voluntarios. Aunque no trabajan con un calendario concreto, el objetivo es terminar primero las actuaciones en la iglesia y, posteriormente, la reforma de la antigua hospedería.

En la actualidad, el Santuari del Sant Dubte acoge el culto en la Candelaria en febrero, Pasqüetes en marzo y hoy por Santa Maria. Desde hace unos años, la comunidad copta también hace una celebración de forma mensual.

El milagro de Ivorra

La sala de actos se mantendrá como centro de interpretación del Sant Dubte. En el año 1.010 mientras el párroco celebraba misa en la iglesia de Santa Maria, dudó de la presencia de Cristo durante la Eucaristia y el vino del caliz se convirtió en sangre. El papa Sergi IV certificó que se trataba del primer milagro eucarístico.

La comunidad religiosa copta de la Segarra es la más numerosa de Catalunya, con unas 80 familias de las 200 que residen en todo el territorio catalán. Hace más de 15 años, la parroquia de Cervera también cedió a la comunidad copta la iglesia dels Dolors, ubicada en la plaza del Fossar.