SEGRE

Piden regular el acceso a espacios naturales ante colapso de coches

Coches aparcados en los laterales de un camino rural. - X

Coches aparcados en los laterales de un camino rural. - X

Marc Codinas
Publicado por
Marc CodinasPeriodista

Creado:

Actualizado:

En:

El alcalde de Guixers, Jordi Selga, ha denunciado a través de la red X la masificación que sufre el entorno natural del pantano de la Llosa de Cavall, uno de los principales reclamos turísticos del Solsonès. Selga compartió una imagen en la que se aprecia una larga hilera de vehículos estacionados en un camino rural. “Hoy 34 vehículos en 200 metros. ¿Normal?”, escribió, añadiendo que “es necesario regular antes que se vaya de madre”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking