Piden regular el acceso a espacios naturales ante colapso de coches

Publicado por Marc Codinas Periodista

El alcalde de Guixers, Jordi Selga, ha denunciado a través de la red X la masificación que sufre el entorno natural del pantano de la Llosa de Cavall, uno de los principales reclamos turísticos del Solsonès. Selga compartió una imagen en la que se aprecia una larga hilera de vehículos estacionados en un camino rural. “Hoy 34 vehículos en 200 metros. ¿Normal?”, escribió, añadiendo que “es necesario regular antes que se vaya de madre”.