Cierran hoy los accesos al Montsec por peligro extremo de incendio

Un total de 22 municipios de las comarcas del Segrià, Les Garrigues, la Noguera y el Pallars Jussà tendrán hoy peligro extremo de incendio tras activar el nivel 4 del Plan Alfa. Además, los Agentes Rurales restringirá los accesos a 11 espacios naturales por elevado riesgo de fuego forestal, entre ellos el Montsec d'Ares. Se harán controles para evitar la presencia humana con el objetivo de reducir el riesgo y para que no haya personas en situación vulnerable en caso de incendio. Las medidas entrarán en vigor hoy a las 8.00 horas y se mantendrán hasta las 00.00 horas del martes. Protección Civil ya ha puesto en alerta el plan especial de emergencias por incendios forestales (Infocat) para los próximos días por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento del norte. La previsión es que el riesgo sea especialmente elevado hoy y sobre todo mañana en Ponent, Terres de l'Ebre y el Alt Empordà. Las actividades de educación en el ocio como acampadas y rutas se deben trasladar a un núcleo habitado o suspenderse, y las vinculadas con casas de colonias, casales y campos deportivos en espacios naturales de carácter forestal se deben hacer en el interior de edificaciones o en su entorno inmediato y, si no, cancelarse. También quedan suspedidas las obras y las intervenciones en la red de carreteras, mientras que los Bomberos han activado un refuerzo en las regiones con más riesgo de incendio.

Las temperaturas ayer registraron máximas de 39,3 grados en Maials y Seròs mientras que el calor escalará hoy y mañana, hasta los 42 grados.

Incendios en Camarasa y Vallfogona

Los Bomberos de la Generalitat continuaron ayer trabajando en la extinción de un incendio de Camarasa, cerca de la Cova del Tabac de la sierra de Mont-roig, que se inició el jueves. El fuego, que se dio por estabilizado, quemó una superficie de 2,5 hectáreas, según los Rurales. Entretando, un fuego quemó media hectárea de vegetación agrícola en Vallfogona de Balaguer, junto a la carretera C-13.