El Molí de l’Esquerrà ganará 1.400 m2 de espacios verdes

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

El departamento de Territorio de la Generalitat ha dado luz verde a las modificaciones urbanísticas que ha tramitado el ayuntamiento de Balaguer para facilitar la construcción de la nueva comisaría de los Agents Rurals en la capital de la Noguera, una operación de cambios de clasificación de suelos que permitirá que el sector del Molí de l’Esquerrà gane un área verde de 1.455 m2.

La Comisión de Territorio de Catalunya dio el visto bueno en su última sesión, celebrada unos días, a la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento de Balaguer en el ámbito del pabellón del Molí, antiguamente catalogado como UA3 (unidad de actuación número 3), y que afecta a la zona verde y a una anterior de equipamientos.

En la práctica, esta última se desplaza a la zona de La Mirada, junto a la sede del consell comarcal de la Noguera, donde se va a construir la comisaría de los Agents Rurals. Las obras tendrán un coste presupuestado de tres millones de euros y la Generalitat ha sacado a licitación la redacción del proyecto. El edificio tendrá una planta de 900 m2 y un aparcamiento de 425 m2 con capacidad para más de una docena de vehículos.

Esa parcela estaba calificada como zona verde y ahora ha pasado a estar clasificada como área de equipamiento. El solar era utilizado como zona de aparcamiento, lo que obliga al consistorio a buscar espacio para habilitar las alrededor de cuarenta plazas que dejarán de estar disponibles.

La permuta inmobiliaria hace que el sector del Molí de l’Esquerrà deje de disponer de una parcela de equipamiento de 1.455 m2 para pasar a tener una verde de la misma extensión que será dedicada a acoger áreas ajardinadas o de arbolado.

“Nuestra función como ayuntamiento consiste en facilitar un proyecto como la nueva base de los Agents Rurals, y hemos cambiado la calificación del suelo en La Miranda para que sea de equipamiento y se pueda realizar la inversión”, explica la alcaldesa de Balaguer, Lorena González.

“Buscamos una zona de equipamiento que no se usara como tal ni estuviera previsto hacerlo para poder moverla a donde se va a instalar la comisaría de los Agents Rurals. Es una reclasificación con parcelas municipales”, anota la alcaldesa.