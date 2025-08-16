ARTE
Trasladan telas de Gregorio Iglesias de gran formato
El ayuntamiento de Les Borges Blanques informó esta semana que el pasado 31 de julio operarios municipales colaboraron en el traslado de diversas telas y obras de gran formato que el artista local Gregorio Iglesias Mayo conservaba almacenadas desde hace años en una nave industrial del polígono de Castellots, y que se trasladaron a un nuevo almacén privado de la capital de Les Garrigues.
Nacido en Les Borges en 1966, Iglesias Mayo es uno de los artistas de Ponent de finales del siglo XX y principios del XXI de mayor proyección internacional. Formado en la Escola Municipal de Belles Arts de Lleida, ha exhibido sus obras en diversos puntos de España y también en Francia, Alemania, Estados Unidos, México o Cuba. El artista cuenta con lienzos en la colección del Museu Morera de Lleida, entre otras pinacotecas.