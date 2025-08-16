Trasladan telas de Gregorio Iglesias de gran formato

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Les Borges Blanques informó esta semana que el pasado 31 de julio operarios municipales colaboraron en el traslado de diversas telas y obras de gran formato que el artista local Gregorio Iglesias Mayo conservaba almacenadas desde hace años en una nave industrial del polígono de Castellots, y que se trasladaron a un nuevo almacén privado de la capital de Les Garrigues.

Nacido en Les Borges en 1966, Iglesias Mayo es uno de los artistas de Ponent de finales del siglo XX y principios del XXI de mayor proyección internacional. Formado en la Escola Municipal de Belles Arts de Lleida, ha exhibido sus obras en diversos puntos de España y también en Francia, Alemania, Estados Unidos, México o Cuba. El artista cuenta con lienzos en la colección del Museu Morera de Lleida, entre otras pinacotecas.