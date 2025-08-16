Un tractor por cada ocho vecinos: esta es la curiosa estadística de un pueblo de Lleida

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El municipio de Linyola, en la provincia de Lleida, ha captado la atención nacional por una peculiar estadística relacionada con la maquinaria agrícola. Según datos recopilados localmente, esta localidad catalana cuenta con aproximadamente 350 tractores para una población de 2.700 habitantes, lo que supone un ratio de un tractor por cada ocho vecinos, una proporción que refleja la profunda vinculación de este pueblo con la actividad agrícola.

En los años 70 incluso se comentaba que era el pueblo con más tractores del mundo”, recuerda Pedrós. “Era una de esas noticias que impactaban, pero que cuesta confirmar. Hace tres años, a raíz de las elecciones agrarias (es militante de UP), me dediqué a contar los tractores casa por casa gracias a una lista actualizada de explotaciones en el municipio. Y el resultado fue claro: unos 350 tractores”.

El cálculo no es exacto, al milímetro, pero se basa en el conocimiento directo de los vecinos y sus fincas. “Algunos ya están jubilados, pero conservan el tractor. A veces ya no lo sacan al campo, pero lo tienen en casa, funcionando. Incluso hay un vecino de 92 años que aún conserva el suyo. Mientras él esté, ese tractor seguirá siendo parte del paisaje del pueblo”, comenta Pedrós entre sonrisas. La cifra incluye tanto maquinaria en activo como auténticas reliquias. Jaume, por ejemplo, conserva con cariño un tractor de 1961, el año en que nació. “Funciona perfectamente. Mi familia lo compró por 160.000 pesetas (no llegaba a 1.000 euros de hoy), pero era mucho dinero. Aun así, mi padre, cuando lo probó, ya no volvió a tocar la mula”. El paso del tiempo y la nueva tecnología también han cambiado los tractores, que ahora cuestan entre 150.000 y 250.000 euros. “Tienen más equipación que muchos coches”.

Además de tractores, el parque de maquinaria agrícola incluye 14 o 15 cosechadoras oficiales. “El vínculo entre Linyola y el tractor no es reciente. La mecanización agrícola tuvo un momento clave entre los años 1958 y 1965. “Fue un periodo de cambio. En la Fira de Sant Josep de Mollerussa, en el año 62, casi no se vendieron animales, pero sí una gran cantidad de tractores. La gente hizo la apuesta clara por la maquinaria”, recuerda Jaume. “Era una inversión muy fuerte, un riesgo. Aquel gesto, en apariencia simple, marcó el inicio de una nueva era para la agricultura de Linyola, una transformación que ha perdurado hasta hoy. “Entre los años 60 y 70 entraron muchísimos tractores en el pueblo. Todos vieron que era el futuro”.

Hoy, más que una herramienta, el tractor en Linyola es una extensión de la historia familiar y del orgullo local. “Aquí el tractor no es solo para trabajar. Es una parte más de la casa, casi de la familia”, concluye Pedrós.

El alcalde del municipio, Xavier Alís, también celebra esta particular relación entre los vecinos y la maquinaria agrícola, que define como un símbolo de identidad local. “Linyola es un pueblo con una gran tradición agrícola. Gracias a ello, muchos jóvenes han decidido quedarse para seguir trabajando la tierra, y eso representa una gran cantidad de maquinaria en uso”, explica. Según el alcalde, el dato de un tractor por cada ocho habitantes no sorprende a quienes conocen bien el municipio: “Nos parece un orgullo. El tractor es un elemento protagonista en nuestro pueblo, no solo por su función, sino por lo que representa culturalmente”. Una de las manifestaciones más claras de esta relación se da durante la Fira de la Camamilla i dels Tractors Antics, que se celebra el domingo de la fiesta mayor de mayo.

El alcalde destaca el valor de esta tradición: “Aquí los niños crecen viendo tractores, escuchando sus motores y entendiendo su importancia. Forma parte de su día a día y, en muchos casos, de su futuro”.