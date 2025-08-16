Una avería deja sin luz medio pueblo en fiestas

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Una avería registrada a primera hora de la tarde dejó ayer sin luz más de cinco horas a media población de Castelló de Farfanya, inmersa en su Festa Major. La falta de suministro obligó al ayuntamiento a alargar cables desde el consistorio, que se abastece con placas solares, hasta la plaza. También instaló grupos electrógenos para mantener en funcionamiento las cámaras frigoríficas de los bares. Esta situación motivó un gran malestar y el alcalde, Omar Noumri, explicó que se puso en contacto con Endesa de inmediato.

Noumri señaló que, una vez finalice la Festa Major, el ayuntamiento presentará una queja formal para denunciar las carencias del servicio que ofrece la compañía en la comarca. El alcalde indicó que, al igual que Castelló, otros pueblos como Montgai, Albesa, La Sentiu o Tiurana padecen un deficiente servicio”. Noumri añadió que se pedirá al consell que presente un escrito de protesta avalado por los ayuntamientos de la Noguera. Por su parte, fuentes de Endesa indicaron que la avería en la línea de media tensión quedó reparada sobre las 18.30 tras la reparación de tres grandes fusibles.