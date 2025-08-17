Cierre sin precedentes de espacios naturales y alerta hoy en el peor día de la ola de calor

El calor extremo de este fin de semana obligó ayer a tomar una medida “sin precedentes” con el cierre a la vez de nueve espacios naturales para prevenir incendios y, que en caso de que se declare alguno, no haya personas en su interior. En las comarcas leridanas, que ayer rozaron los 41º en Llimiana (40,8º), los Agentes Rurales cerraron, y hasta el martes, los accesos al Montsec d'Ares y la Serra de Mont-roig. Desde primera hora de la mañana, informaron a los visitantes que no podían acceder debido a las condiciones meteorológicas. Esta medida insólita entró en vigor al declararse el nivel 4 del Plan Alfa por riesgo extremo de incendio en 126 municipios de 13 comarcas, entre ellos 22 de la Noguera, Les Garrigues, el Pallars Jussà y el Segrià. Un aviso que se mantendrá hoy. Los Rurales contaron con la colaboración de los Mossos y las Agrupaciones de Defensa Forestal, así como de los Bomberos, que también activaron un refuerzo de efectivos. La jefa de guardia de los Rurales, Alicia Bayán, explicó que la humedad por debajo del 30% “nos preocupa” y que el episodio tendrá su punto álgido hoy. Por ello, pidieron prudencia a la ciudadanía.

Entretanto, el cierre del Montsec d’Ares incluye la parte catalana de Mont-rebei. Sin embargo, la restricción no ha alcanzado la navegación por las aguas de Canelles ni del congosto de Mont-rebei, ya que el embarcadero de Corçà, desde donde parten las embarcaciones, queda fuera de la zona afectada. Los Rurales patrullaron ayer por la zona para evitar la entrada de senderistas, especialmente desde la parte aragonesa a través del municipio de Viacamp y la Litera. Paralelamente, la comunidad de Aragón también declaró la alerta roja plus, imponiendo prohibiciones estrictas, aunque sin vetar la movilidad a pie en espacios naturales. Pese a las restricciones, durante la jornada de ayer aún estaban permitidas algunas actividades en el Montsec, como los vuelos en parapente en tándem, pero solo hasta las 14.00 horas. Las empresas de turismo activo que operan en la zona han expresado su malestar por el endurecimiento de las restricciones. “Prefieren siempre poner medidas que afectan a la economía de la zona, en vez de aumentar las patrullas para vigilar que no se hagan fuegos”, afirmaron. Paula Maestre, de la empresa Àger Aventura’t, lamentó además la falta de comunicación oficial y aseguró que “no hemos recibido notificación alguna por parte del consistorio ni de los Rurales; nos hemos enterado por las noticias de que no podríamos ofrecer excursiones guiadas, lo que tampoco me parece normal”.

Protección Civil alerta de que hoy se vivirá el “peor día” de la ola de calor, con temperaturas que podrían llegar a los 44º grados en las Terres de l’Ebre y volverán a superar los 40 en Ponent. “Será de un nivel 6 de 6”, señaló la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, sobre la alerta para este domingo, además de las noches calurosas. Precaución, evitar exponerse al sol e hidratarse, claves para protegerse.