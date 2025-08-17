Conferencia sobre la historia de las iglesias y capillas de Vilaller

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El historiador, exalcalde y actual edil de ERC de Vilaller, Joan Ramón Piqué, ofreció esta semana una conferencia sobre las iglesias y capillas del municipio. Explicó que en la época románica era habitual tener dos parroquias, debido a la presencia de varios núcleos de población o nobles con derecho a recaudar impuestos. El pueblo contó además con el monasterio de Sant Andreu de Barravés, donde pasaron temporadas reyes como Jaume I en 1265.