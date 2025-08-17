Exposición de Ramon Baylina en Rialp sobre la naturaleza del Sobirà
La sala polivalente del ayuntamiento de Rialp acoge hasta el 24 de agosto una exposición fotográfica en gran formato del fotógrafo Ramon Baylina.
En ella Baylina captura la esencia y la belleza de los paisajes más emblemáticos del Pallars Sobirà, ofreciendo a los visitantes una visión única de esta comarca pirenaica. La exposición es una oportunidad para disfrutar del arte y la naturaleza a través del objetivo de este reconocido fotógrafo.