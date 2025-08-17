Nuevos cierres de piscinas en Tàrrega y Bellpuig al hallar heces en el agua

Un cartel en las piscinas de Tàrrega pide la colaboración de la ciudadanía para identificar a los autores. - C.MARSIÑACH

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Tàrrega y Bellpuig tuvieron que cerrar ayer sus piscinas municipales tras encontrar excrementos en el agua. En la capital del Urgell es la tercera vez que pasa en menos de una semana, mientras que en toda Lleida se han contabilizado al menos 9 cierres por este motivo en estas dos localidades, Alcarràs, Corbins, Bellver y Almacelles (esta última con dos cierres). Los ayuntamientos lo atribuyen a un reto viral difundido en redes sociales.

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, explicó que el consistorio contratará seguridad privada para evitar nuevos sucesos de este tipo. Un controlador de accesos revisará bolsas y mochilas y habrá otro vigilante en la piscina, además de policía local de paisano. A la entrada se pedirá el DNI a quienes compren entradas de un día.

Pijuan advirtió que dejar heces en las piscinas “es un delito contra la salud pública que puede comportar penas de seis meses de prisión”. Reconoció la “sensación de impotencia” que le provocan estos actos y recordó que afectan “a toda la ciudad en plena ola de calor”. Tras aplicar los protocolos sanitarios, la piscina grande reabrirá hoy. Las medidas de control durarán hasta el final de la temporada, el día 7 de septiembre.

En Bellpuig también se hallaron heces en las piscinas el viernes por la tarde. El alcalde, Jordi Estiarte, explicó que el ayuntamiento aplicó una cloración extra en el agua incompatible con el baño y está previsto reabrir el recinto hoy. Lamentó que estos actos se produzcan en plena ola de calor. Esta semana la entrada era gratuita para residentes.