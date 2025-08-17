Socorristas salvan a un menor que se ahogaba en Les Borges Blanques

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los socorristas que vigilan las piscinas municipales de Les Borges Blanques salvaron este sábado por la tarde la vida de un menor, que se estaba ahogando tras haber estado jugando a aguantar la respiración debajo del agua. Así lo explicó ayer el ayuntamiento, que destacó el “mérito” de la intervención del personal de socorrismo. Los hechos tuvieron lugar hacia las 19.30 horas, cuando los socorristas intervinieron para auxiliar al menor.

Se trataba de un adolescente “mayor de 14 años”, según apuntó el consistorio. “Había sufrido un incidente grave mientras jugaba con otros niños a aguantar la respiración bajo el agua, según el testimonio de algunas personas presentes”, explicó el ayuntamiento horas después en sus redes sociales. Los socorristas sacaron al menor del agua y llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Contaron para ello con la colaboración de una enfermera que se encontraba en el recinto de las piscinas. Esta profesional “abrió la vía aérea del menor mientras se llevaban a cabo las compresiones torácicas”, según explicó el consistorio.

El menor recuperó en unos segundos la consciencia, si bien mostraba signos de falta de orientación. Fue colocado en posición de seguridad hasta que fue trasladado al Arnau de Vilanova. La familia comunicó después al ayuntamiento que el niño se había recuperado.

Llamamiento a la precaución

Tras este suceso, el ayuntamiento de Les Borges Blanques hizo un llamamiento para que los usuarios de las piscinas municipales respeten las normas de seguridad. “Este incidente nos recuerda la importancia de no practicar juegos peligrosos en el agua, especialmente aquellos que impliquen aguantar la respiración de forma prolongada”, subrayó el consistorio.