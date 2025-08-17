Tributo al primer alcalde elegido en las urnas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Vall Fosca rindió ayer homenaje a Sinto Font, elegido alcalde de La Torre de Capdella en las primeras elecciones municipales en 1979. Le concedió el I Guardó Vall Fosca, una distinción impulsada por el Museu Hidroelèctric de Capdella y el ayuntamiento que nace con el propósito de destacar trayectorias de excelencia y compromiso con el territorio. En este caso, se ha reconocido a Font por su manera de gobernar participativa y orientada al bienestar comunitario, además de su papel en la ampliación de servicios básicos, la modernización de infraestructuras e iniciativas para reforzar la cohesión entre los pueblos del valle. Font recibió la escultura Amunt, creada por el artista Ernest Altés con piedra y hierro. La pieza representa el esfuerzol compartido y la voluntad de avanzar sin romper el vínculo con el territorio.