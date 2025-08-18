Colas en restaurantes del Pirineo, lleno de turistas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Colas a la entrada de diferentes restaurantes del Pirineo evidenciaron el lleno turístico durante el puente de la Mare de Déu d'Agost, que dejó una ocupación media superior al 90% en los alojamientos de las zonas turísticas de Lleida, según daros de la Diputación. El vicepresidente del patronato de Turismo, Juan Antonio Serrano, se mostró satisfecho y explicó que “este es el momento álgido de la temporada”.

Los hoteles del Pirineo registraron una ocupación de entre el 95% y el lleno los tres días, mientras que fue inferior en el llano. En los campings, los bungalows estuvieron completos y las plazas de acampada rozaron el 100%. Las casas de turismo rural estuvieron al 95%. Las empresas de turismo activo del Pallars Sobirà ofrecieron cada día unas 1.500 actividades acuáticas, con reservas entre el 85% y el 100%.