Cámaras para conocer el estado del alcantarillado

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu y la firma Agbar han instalado cámaras en el alcantarillado municipal para conocer el estado de conservación de la red de saneamiento, que presta servicio a 12.700 vecinos. Estos trabajos, que empezaron el pasado mes de junio y se prolongarán hasta noviembre, tienen como objetivo realizar una inspección para “optimizar los recursos hídricos y mejorar la eficiencia y eficacia del tratamiento del agua”, según ha explicado el alcalde, Joan Barrera.

El contrato del ayuntamiento con Agbar incluye actualizar la cartografía de la red del alcantarillado del municipio, un primer paso indispensable para detectar posibles obstrucciones en la infraestructura e hipotéticos daños estructurales como derrumbes, daños en el material del sistema por donde circula el agua (corrosiones en solera), o entrada de raíces, entre otros factores que puedan afectar al funcionamiento de la red de saneamiento.

Barrera indicó que esta colaboración con Agbar “comportará poder mejorar este servicio”. Los operarios trabajan con cámaras fijas tipo percha que graban imágenes del interior de toda la red del alcantarillado. Estas filmaciones permitirán identificar problemáticas y conocer de primera mano el estado de la red. Toda la información que se recoja será procesada posteriormente por técnicos de la empresa.

El proyecto, que ha adjudicado el consistorio a la empresa de aguas por un importe de 53.227 euros (con impuestos), prevé desarrollarse a lo largo de dos fases. Hasta el mes de septiembre se realizarán los trabajos de campo. Posteriormente, hasta noviembre, se analizarán los resultados y se redactará la memoria final, que incluirá la cartografía renovada.