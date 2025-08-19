Dos detenidos en la Noguera por su vinculación al terrorismo yihadista

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en un amplio operativo en Vallfogona de Balaguer, en la Noguera, a dos individuos por su presunta participación en los delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento activo terrorista y colaboración. Los arrestados tienen 24 y 26 años y el juez decretó el ingreso en prisión preventiva para el principal investigado, que es reincidente.

La investigación se inició hace un año y medio, cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona que presentaba una elevada actividad en la red, vinculada a páginas de la organización terrorista Daesh. La Comisaría General de Información ha desarrollado esta investigación con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Lleida, Tarragona y Barcelona, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Asimismo, se ha contado con la estrecha colaboración de la Dirección General de Vigilancia sobre el Territorio marroquí.

Según los investigadores, uno de los detenidos presentaba un alto nivel de radicalización y accedía a repositorios yihadistas de forma sistemática y continuada. Además, hacía un consumo prolongado de material yihadista y actuaba como vector de captación, adoctrinamiento y autocapacitación para la comisión de atentados terroristas. Asimismo, constataron la voluntad de desplazarse a zona de conflicto en Oriente Próximo. El pasado jueves, más de una decena de agentes desplegaron un dispositivo y registraron en una casa del Passeig Sant Jordi y en otro domicilio de Vallfogona de Balaguer, como avanzó SEGRE. En ambos registros, se incautaron distintos dispositivos informáticos que están siendo analizados. Los dos detenidos fueron puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, quien decretó el ingreso en prisión del principal investigado.

En junio del año pasado, la Guardia Civil y el FBI desarticularon la mayor estructura online de difusión de propaganda de Estado Islámico con la detención de nueve personas, entre ellas un vecino de Lleida que se disponía a viajar al Sahel.