Impulsan medidas para reducir el peligro de incendios en el municipio
El ayuntamiento de La Seu impulsa medidas para reducir el peligro de incendio en los bosques del municipio, limitar los efectos en el caso de producirse uno y facilitar su extinción. Las actuaciones estarán recogidas en un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales que acaba de encargar el consistorio y que estará listo durante los próximos meses. El estudio, que supone una inversión de 3.395 euros, irá a cargo de la empresa Lignus Enginyers SCP.
El documento deberá incluir el conjunto de medidas y de previsiones, así como la evaluación del estado actual del espacio forestal de La Seu y de sus infraestructuras, y las actividades que se desarrollan en el municipio. También quedarán definidos los criterios para ordenar las acciones de prevención y minimizar las emergencias. Por otro lado, el consistorio también ha sacado a concurso el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de los equipamientos municipales. El contrato tiene un presupuesto de 42.736,47 euros.