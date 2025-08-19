Impulsan medidas para reducir el peligro de incendios en el municipio

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu impulsa medidas para reducir el peligro de incendio en los bosques del municipio, limitar los efectos en el caso de producirse uno y facilitar su extinción. Las actuaciones estarán recogidas en un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales que acaba de encargar el consistorio y que estará listo durante los próximos meses. El estudio, que supone una inversión de 3.395 euros, irá a cargo de la empresa Lignus Enginyers SCP.

El documento deberá incluir el conjunto de medidas y de previsiones, así como la evaluación del estado actual del espacio forestal de La Seu y de sus infraestructuras, y las actividades que se desarrollan en el municipio. También quedarán definidos los criterios para ordenar las acciones de prevención y minimizar las emergencias. Por otro lado, el consistorio también ha sacado a concurso el mantenimiento de los sistemas de protección contra incendios de los equipamientos municipales. El contrato tiene un presupuesto de 42.736,47 euros.