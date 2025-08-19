El Meteocat emite una alerta por tiempo violento este martes en varias comarcas de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento este martes por la tarde en varias comarcas de Lleida, según ha informado en un mensaje de 'X'.

Ha alertado de que hasta las 20.44 horas hay posibilidad de piedra de hasta 2 centímetros de diámetro, rachas de viento de hasta 25 metros por segundo, estallidos y/o tornados, con un grado de peligrosidad de 6 sobre 6.

El peligro es 'muy alto' en las comarcas del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça y la Vall d'Aran, y 'alto' en el Alt Urgell.