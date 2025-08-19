SEGRE

El Meteocat emite una alerta por tiempo violento este martes en varias comarcas de Lleida

En el Pirineo hasta las 20.44 horas hay posibilidad de piedra de hasta 2 centímetros de diámetro, rachas de viento de hasta 25 metros por segundo, estallidos y/o tornados, con un grado de peligrosidad de 6 sobre 6

Mapa de perill meteorològic per a aquest dimarts al vespre.

Mapa de perill meteorològic per a aquest dimarts al vespre.Meteocat

Lluís Serrano
Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por tiempo violento este martes por la tarde en varias comarcas de Lleida, según ha informado en un mensaje de 'X'.

Ha alertado de que hasta las 20.44 horas hay posibilidad de piedra de hasta 2 centímetros de diámetro, rachas de viento de hasta 25 metros por segundo, estallidos y/o tornados, con un grado de peligrosidad de 6 sobre 6.

El peligro es 'muy alto' en las comarcas del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, la Alta Ribagorça y la Vall d'Aran, y 'alto' en el Alt Urgell.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking