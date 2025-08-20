Crédito de dos millones para mejoras en calles de Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa prevé aprobar en el pleno de septiembre la contratación de un crédito de dos millones de euros destinado a obras de mejora del espacio público. La operación ya cuenta con el visto bueno de dos entidades bancarias y está pendiente de la autorización de Política Financera de la Generalitat, un trámite que el consistorio confía en cerrar a finales de agosto, según explicó ayer el alcalde, Marc Solsona.

El plan contempla actuaciones en asfaltado, reparación de aceras, señalización vertical y horizontal, supresión de barreras arquitectónicas y reposición de servicios. “Queremos que los primeros trabajos puedan comenzar en otoño para que los vecinos empiecen a notar mejoras antes de final de año”, señalaron fuentes municipales.

Las obras se agruparán en diferentes lotes para agilizar su ejecución y hacerlas compatibles con otros proyectos en curso, como el carril bici o las conexiones vinculadas al canal. “Esto nos permitirá adaptarnos a las necesidades de cada zona y aprovechar sinergias con otras obras municipales”, añadieron desde el consistorio. Además de este paquete de inversiones, Solsona aseguró que se reanudan, tras el parón estival, la fase final de las obras en los bajos del edificio de la antiguas antiguas oficina de CaixaBank, que acogerán los Servicios Sociales, así como de los trabajos en el vial de conexión con cal Castelló y la nueva residencia.