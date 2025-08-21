Dan el nombre de Pol Guàrdia a la plaza del polideportivo

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Aitona ha aprobado dar el nombre de Hereu Pol Guàrdia Escuer a la actual plaza del Polideportivo. La decisión se ha tomado para rendir homenaje a la memoria de este joven, fallecido en 2024 y muy querido por los vecinos y vecinas. Fue proclamado hereu del municipio el pasado año y dejó una huella imborrable por su alegría, proximidad e implicación en la vida local.

La iniciativa surgió de los jóvenes de Aitona, que trasladaron al consistorio la voluntad de que el recuerdo de Guàrdia quedara para siempre vinculado a un espacio público del pueblo. Para apoyar la propuesta se recogieron 611 firmas, que fueron entregadas en el consistorio.

El acto oficial para descubrir una placa con el nuevo nombre de la plaza tendrá lugar en el marco de la Festa Major de Sant Antolí, después de la proclamación de los hereus y pubilles de este año. La ceremonia contará con la presencia de familiares, amigos y vecinos del homenajeado. Según la alcaldesa de Aitona, Rosa Pujol, “con este gesto, queremos rendir un homenaje sincero a una persona que siempre llevaremos al corazón. Pol fue un joven comprometido, alegre y muy querido, y su figura quedará para siempre vinculada al espíritu de Aitona”. “Esta plaza será un espacio de memoria”, concluyó.