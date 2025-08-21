Un desprendimiento corta la carretera de Escàs, en Rialp

El desprendimiento de piedras y árboles en la carretera de Escàs (Pallars Sobirà) que ha cortado la vía.Marta Lluvich / ACN

Un desprendimiento de rocas y piedras ha cortado la carretera de Escàs, un núcleo del municipio de Rialp, en el Pallars Sobirà. Un vecino del pueblo ha alertado a los Bombers a las 12:52 de este jueves de que la vía había quedado intransitable en un punto entre el pueblo y Rialp. El derrumbamiento de rocas, piedras y algún árbol se ha llevado la valla de seguridad y ha dejado la carretera sin paso.

Los vecinos tienen la opción de salir y llegar al pueblo por la LV-5223 (Sort-Llessui). Ahora, se tendrá que ver si la montaña está bien saneada o hay partes inseguras antes de retirar todos los escombros.