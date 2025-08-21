Empieza la media veda para los cazadores de Lleida, con la recuperación de la caza de tórtolas

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Aficionados a la caza de las comarcas del llano de Lleida han inaugurado este jueves la media veda que permite cazar especies como la paloma torcaz, la codorniz, la urraca y el estornino común. Como novedad y después de cuatro años, también se puede volver a cazar la tórtola eurasiática, aunque con limitaciones, ante la recuperación de la población de esta especie en los últimos años. Tradicionalmente, la media veda da el pistoletazo de salida a la temporada de caza, si bien este inicio se ha ido diluyendo por las sobrepoblaciones de especies como el conejo, el jabalí o el corzo, que hacen que, en la práctica, se pueda cazar durante todo el año. Aparte, la Federación de Caza en Lleida prevé un repunte del número de cazadores. Actualmente hay unos 7.000 federados.

La temporada de caza ha empezado este 21 de agosto, con el periodo de media veda en la demarcación de Lleida, y finalizará el 29 de marzo de 2026, con el periodo del jabalí. Con respecto a la media veda, en Lleida se alargará todos los jueves, sábados, domingos y festivos hasta el 11 de septiembre, mientras que en el resto de Catalunya se limita a cuatro días: el 24 y 31 de agosto y el 7 y 14 de septiembre.

El presidente de la Federación Territorial de Caza en Lleida, Antoni Vilarrubla, ha explicado que el inicio de la media veda es un día "muy esperado" por el sector, ya que simboliza el comienzo de una nueva temporada. En los últimos años, este inicio se ha retrasado unos días –tradicionalmente se iniciaba el 15 de agosto–, un hecho que el sector vive con resignación, ya que eso significa menos días para poder salir. Sin embargo, remarcan que son "conscientes" de que hay que adaptarse a los cambios. "Lo cambio climático modifica la migración de las aves y tenemos que tratar de adaptarnos a estos cambios", explica Vilarrubla.

Una de las principales novedades de esta media veda es que, después de cuatro años, se podrá volver a cazar la tórtola eurasiática. Será con limitaciones y sólo durante dos días, el 7 y el 14 de septiembre. Así, sólo se podrá cazar esta especie en los cotos que lo hayan solicitado de manera específica y los cazadores tendrán que notificar cada captura a través de una aplicación móvil.

Frena la caída de cazadores en Lleida

El sector de la caza hace años que alerta de la pérdida de aficionados. En la demarcación de Lleida, en unos diez años se ha pasado de 12.000 cazadores a casi la mitad. Desde la Federación Territorial de Caza en Lleida, sin embargo, se muestran optimistas que este año podrán empezará revertir la pérdida de cazadores.

De momento, Vilarrubla ha explicado que se ha "frenado" la caída de federados y prevé que este año podrán "repuntar" por el interés creciente que muestran los jóvenes. El presidente territorial señala que se trata de una colectivo mayoritariamente envejecido y, por eso, están trabajando para atraer gente joven y mujeres. Actualmente hay unos 7.000 socios