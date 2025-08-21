Obras para tener refugio climático

Las obras en la nueva piscina de Vilanova de Segrià ya han comenzado y tienen que estar listas en octubre. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Vilanova de Segrià ha adjudicado a la empresa Grúas las obras de adecuación del entorno del polideportivo y las piscinas, que se convertirán en el refugio climático de la población. La inversión ronda los 140.000 euros para mejorar accesos, aceras y servicios públicos, según explicó el alcalde, Jordi Figuerol.

Esta misma constructora se encarga ya de construir las piscinas para que el recinto esté acabado el mes de octubre de este año para no perder las subvenciones. La actuación comporta una inversión de más de 750.000 euros financiados por la Generalitat a través de la conselleria de Territorio y el Plan Único de Obras y Servicios (PUOS).

El complejo tendrá una extensión de unos 4.000 metros cuadrados y una gran piscina con una zona de playa para facilitar la entrada de los bañistas y una profundidad de unos 1,70 metros, explicó el alcalde. Este municipio es el último de la comarca sin piscinas, tras la apertura en 2023 de las de Benavent de Segrià. Sus vecinos cuentan en verano con un abono que el consistorio financia a medias con los usuarios para que puedan entrar en otras del Segrià o la Noguera.

Las nuevas piscinas municipales se ubicarán al lado de la zona de servicios, el colegio, la guardería y el casal de jubilados. El proyecto de construcción del complejo cuenta con otras dos fases más, que se irán desarrollando a lo largo de los próximos meses y que contemplan la construcción de los viales y los accesos al recinto del que será el nuevo refugio climático de la localidad.

Las obras que se ejecutan en la actualidad se han demorado por modificaciones en el proyecto inicial y los plazos para conseguir las subvenciones de la administración, indicó Figuerol.