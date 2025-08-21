Un tren de la R14 de Rodalies con 40 pasajeros, parado cerca de Vinaixa por una incidencia técnica

Publicado por segre Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

Un tren de la línea R14 de Rodalies –conecta Lleida y Barcelona pasando por Tarragona– ha quedado parado este jueves sobre las 15.14 horas a unos 400 metros de la estación de Vinaixa por una avería técnica.

Protecció Civil ha detallado que en el tren viajaban unos 40 pasajeros, y se ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

Por su parte, Renfe ha explicado que están gestionando un servicio alternativo por carretera entre Lleida y Reus y que los 40 viajeros afectados por el tren averiado han podido continuar el trayecto en otro convoy que estaba en la estación de Vinaixa.