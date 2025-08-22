Los Agents Rurals liberan en Les Garrigues a una veintena de cernícalos recuperados en el centro de fauna de Vallcalent

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El cuerpo de Agents Rurals lleva a cabo este viernes el segundo maratón de liberación de aves rapaces en 16 municipios de Les Garrigues, con la previsión de devolver al medio natural 19 cernícalos recuperados en el Centro de Fauna de Vallcalent. Esta actividad de educación ambiental se hace en las piscinas municipales de los pueblos, el principal lugar de reunión de vecinos y turistas durante el verano, con el objetivo de "armonizar la sensibilización y la educación ambiental con la gente del territorio", ha destacado el jefe del Área Básica de Les Garrigues, Josep Maria Baiget. La actividad se enmarca en el programa 'eduCAR' del cuerpo de Agentes Rurales que, entre otras acciones divulgativas, libera aves protegidas ante los alumnos de centros educativos del país.

Los efectivos del cuerpo han recordado a la ciudadanía que en caso de encontrar un pájaro herido hay que llamar al 112 para que los Agents Rurals puedan irlo a recoger y trasladarlo a un centro de recuperación. Después de mostrar los cernícalos a los vecinos y turistas para que pudieran fotografiarlos y observarlos de bien cerca, los han liberado en el medio.

Caídas de los nidos y colisiones

Baiget ha señalado que en Ponent los animales se trasladan al Centro de Recuperación de Fauna de Vallcalent, en Lleida, y que todos los que se recuperan se devuelven al medio. Los principales incidentes, ha detallado, tienen que ver con caídas de los nidos, pero también colisiones con soportes eléctricos, con vehículos o con los cristales de grandes instalaciones.

El coordinador regional de especialidades y subjefe de la región de Lleida del cuerpo de Agents Rurals, Manel Vidal, ha explicado que el maratón de liberación de aves de rapiña se enmarca en el programa 'eduCAR', que se puso en marcha en 2008 y durante la época lectiva incluye charlas de sensibilización en las escuelas sobre fauna autóctona y exótica, el medio natural o la prevención de incendios.

Vidal ha destacado que el hecho de que la ciudadanía pueda conocer de tan cerca aves de especies autóctonas y protegidas ayuda a hacer que "amen y valoren la biodiversidad y la naturaleza que tienen en este entorno". Así, ha destacado que, aparte de las inspecciones, controles y vigilancia del día a día, el cuerpo apuesta por potenciar actividades como esta para implicar a los ciudadanos en la protección de la naturaleza.

Segundo maratón de liberación

El segundo maratón de liberación de aves rapaces llega este año a los municipios del Cogul, Granyena de les Garrigues, Cervià de les Garrigues, els Omellons, el Soleràs, l'Espluga Calba, la Pobla de Cérvoles, els Torms, Fulleda, el Vilosell, Tarrés, la Granadella, Vinaixa, la Floresta, Arbeca y Les Borges Blanques.

El alcalde de Tarrés, Carles Móra, ha destacado que están muy satisfechos con la tarea que hacen los Agents Rurals y con su profesionalidad. "Atienden muchos ámbitos y siempre que los hemos requerido han estado a nuestro lado y ahora esta liberación de aves rapaces es una muestra alegría y gratitud para el pueblo", ha añadido.