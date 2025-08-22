Detenido en Tàrrega un menor de 17 años por matar a un joven a puñaladas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un joven de 18 años, vecino de Vilagrassa, murió la madrugada de ayer apuñalado tras una pelea en Tàrrega. Los Mossos d’Esquadra y la Policia Local detuvieron a un menor, de 17 años y vecino de la capital del Urgell, como presunto autor de esta muerte violencia. El ayuntamiento quiso enviar un mensaje de calma a la ciudadanía.

Los hechos tuvieron lugar a las 1.06 horas del jueves, en la entrada del portal de un bloque situado en el número 89 de la calle Sant Pelegrí. En el transcurso de una pelea, el detenido habría agredido brutalmente a la víctima con un arma blanca. Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que lograron reanimar al agredido y estabilizarlo. Una ambulancia trasladó a la víctima al hospital Arnau de Vilanova de Lleida donde ingresó en estado crítico. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios, falleció horas después.

La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Ponent se hizo cargo del caso, que continúa bajo secreto de sumario. Por el momento, se desconoce el móvil de la agresión, aunque según vecinos, la pelea empezó en una calle cercana. Dado que el detenido es menor, primero debía quedar a disposición de la Fiscalía de Menores. Fue trasladado a la comisaría de los Mossos de Cervera y después, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores en Lleida, en el Canyeret, según confirmaron fuentes próximas.

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Tàrrega, José Luis Marín, lamentó profundamente el suceso. “Un menor de 17 años, tras una pelea de la que aún desconocemos los motivos, agredió en el portal de su casa con un arma blanca a un joven de 18 años”, aseguró. En el lugar de los hechos, ayer había cristales rotos en la puerta de entrada. Asimismo, Marín agradeció la rapidez de la actuación de los cuerpos de emergencia y policiales: “La Policía Local y los Mossos d’Esquadra, así como el SEM, se desplazaron rápidamente al lugar y detuvieron en el mismo portal al agresor”, dijo.

Ante la gravedad de los hechos, Marín explicó que se ha desplegado un dispositivo de vigilancia en los alrededores de la calle como medida preventiva: “Se mantendrá los próximos días para evitar posibles represalias derivadas del crimen”, añadió. Según la concejala de Gobernación, Núria Robert, “estos sucesos pueden derivar en otras peleas entre familiares o amigos y debemos mantener la vigilancia”. Marín envió un mensaje de serenidad: “Desde el ayuntamiento condenamos cualquier acto de violencia y confiamos plenamente en la labor de la policía. Aprovecho para enviar un mensaje de calma a la ciudadanía: Tàrrega es y continuará siendo una ciudad cohesionada. Transmitimos nuestro más sincero pésame a la familia de la víctima y nos ponemos a su disposición”. Entretanto, el ayuntamiento de Vilagrassa decretó dos días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio hoy a las 12.00 horas.

El juez decreta internamiento en régimen cerrado

El juzgado de guardia de Lleida decretó ayer la medida de internamiento en régimen cerrado para el menor detenido en Tàrrega. La causa está abierta por un delito de homicidio. Así se resolvió ayer tras pasar a disposición de la Fiscalía de Menores.

Entretanto, la concejala de Gobernación de Tàrrega insistió en la necesidad de dejar trabajar a los investigadores: “Dedebemos dejar actuar a los Mossos, que son quienes están llevando a cabo la investigación. Confiamos en que sabremos los motivos y se tomarán las medidas que correspondan”. Por su parte, Marín remarcó que “Tàrrega tiene uno de los índices más altos de Catalunya en resolución de delitos, por tanto, hacen mucho trabajo y lo hacen muy bien”. De hecho, la resolución de delitos en Tàrrega es del 54,7%, casi el doble del porcentaje a nivel de Catalunya.

Es el el segundo homicidio este año en las comarcas leridanas. En mayo fue detenido un vecino de Els Alamús de 45 años por presuntamente matar a su padre, de 69, en la vivienda familiar. El año pasado hubo tres, uno en Oliana, otro en Alcarràs y un tercero en Vilanova de la Barca, este último por parte de un presunto asesino en serie.