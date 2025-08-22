Tres detenidos por robos en el interior de vehículos en Mollerussa y Lleida

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Mollerussa han detenido a dos hombres, de 20 y 35 años, como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en el interior de vehículos. Los hechos pasaron a las tres de la madrugada del jueves, cuando los agentes recibieron la alerta de que unos individuos estaban forzando unos vehículos en un parking de la calle Indústria.

La policía localizó a los dos hombres con utensilios para perpetrar robos como alicates, destornilladores y llaves inglesas, y detectaron que habían forzado cuatro vehículos. Los detenidos, uno de los cuales con antecedentes, pasarán próximamente a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. Los mossos mantienen la investigación abierta y no descartan más detenciones.

Por otra parte, la Guardia Urbana de Lleida detuvo el jueves en la avenida Balmes a un hombre de 38 años acusado de un robo con fuerza en el interior de un coche que estaba estacionado en el Gran Passeig de Ronda. El robo se produjo el día anterior.