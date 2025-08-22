La Guardia Urbana de Balaguer multa a los propietarios de un piso por verter mobiliario en la calle en reiteradas ocasiones

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Balaguer ha multado a los propietarios de un piso por haber vertido de manera incorrecta muebles y otros residuos en la vía pública y en reiteradas ocasiones. Los sancionados retiraban los voluminosos del inmueble y los dejaban a la calle, cerca de unos contenedores y al lado de un parque infantil. Los agentes han sancionado a los propietarios con una multa de entre 750 y 1.500 euros, tal como establece la ordenanza municipal. También se les cobrará las tareas de recogida y retirada de los objetos por parte de la brigada municipal, así como su traslado al centro de reciclaje