Premio para todos los participantes que embellecen casas con flores

El ayuntamiento de Solsona premia este año a las trece casas que se han presentado al “Concurs de flors als balcons”. El aumento de la participación en el embellecimiento de la ciudad es el principal objetivo de la convocatoria que llega a las 35 edición tras el parón de dos años por la sequía. El primer premio, dotado con 90 € ha sido para Montse Puig y el especial dedicado a las fachadas, con 180 €, para Pilar Casals. El resto recibió 60 € cada uno.