Una avería corta las líneas de la costa

La avería de un tren en Vinaixa dejó a mediodía de ayer fuera de servicio la vía de tren de la costa y obligó a cubrir por carretera, en autocares, los servicios del tramo de las líneas R-14 y R-13 entre Lleida y Reus. Al cierre de esta edición no se había reanudado el servicio ferroviario. El incidente tuvo lugar en torno a la una y media del mediodía, cuando el tren que salió a las 13.05 de la estación de Lleida en dirección a la Estación de França de Barcelona, donde tenía prevista su llegada a las 16.24, quedó detenido en la estación de Vinaixa al sufrir una avería la locomotora. En el convoy viajaban cuarenta pasajeros, que pudieron continuar su viaje hacia Barcelona con otro convoy que viajaba en sentido contrario y que permanecía detenido en esta misma estación tras haber sufrido otra incidencia, explicaron fuentes de Renfe. Llegaron con casi hora y media de retraso después de haber sido desalojados del tren por personal de Renfe con el apoyo de los Mossos .

Los usuarios del segundo tren, que ya se encontraban en la estación fueron trasladados horas después hacia Lleida en autocar, mientras el servicio en esas dos líneas entre la capital de Ponent y Reus, y a partir de media tarde entre Tarragona y Lleida, pasaba a prestarse por carretera al haber quedado fuera de servicio la línea, que es de una sola vía y que se encontraba ocupada por el tren de las 13.05. Personal de la compañía ferroviaria estuvo trabajando para tratar de reparar la avería, mover el tren y reanudar de esa manera el tráfico. El incidente, el tercero que corta este mes la circulación de la R-13 y la R-14, afectó a media docena de convoyes en ambos sentidos a lo largo de la jornada.

La enésima avería en los trenes de la costa provocó indignación entre los usuarios que ya están acostumbrados a las numerosas incidencias. Así lo explicó un usuario, Antonio Bonet, que califico el servicio de “auténtica vergüenza”. “Hemos tenido que esperar un buen rato, el pobre interventor no sabía qué solución buscar hasta que han venido los Mossos para evitar problemas. Hemos salido pasadas las 13.00 horas y no hemos completado el viaje. Yo tengo mañana una reunión y he salido hoy porque nunca puedes estar seguro de si llegarás a tu destino con los regionales”. Una de las averías más graves fue la del pasado día 7 que impidió que 17 trenes de las líneas de la costa, Manresa y La Pobla circulasen por Lleida. Una pieza se desprendió de un convoy, dañó la catenaria e impidió entrar o salir de la estación a otros 16 trenes de cercanías y media distancia y de mercancías. Afectó a cientos de viajeros.