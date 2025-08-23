Curso de submarinismo para vecinos en el Os de Balaguer

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Dentro de los actos programados por el ayuntamiento de Os de Balaguer este verano, uno de los más exitosos ha sido el curso de submarinismo que impartieron el jueves miembros del Club Nàutic Almenar en las piscinas de la localidad. Varios profesionales y un profesor se encargaron de impartir las primeras nociones de esta actividad acuática, para lo que se crearon tres grupos en los que se distribuyeron por edades las 10 personas apuntadas. Tenían que ser mayores de ocho años y, de hecho, uno de los grupos estaba formado por niños de entre 10 y 12 años. Se desarrolló por la mañana y por la tarde y la formación duró una hora, media para dar las oportunas explicaciones y otra media para ponerlas en práctica. “Cada alumno iba con un monitor en la inmersión para que tuviera seguridad”, explicó la alcaldesa, Estefania Rufach. “Hubo participantes que enseguida bucearon. A otros les costó más pero también pusieron en práctica las enseñanzas”, asegura Rufach.

Para esta actividad, el ayuntamiento decoró la piscina con motivos marinos y se habilitaron rutas por la misma para que los submarinistas tuvieran la impresión de bucear en el mar. “Esta es una de las actividades que elegimos para el programa de verano de este año y la volveremos a organizar en verano de 2026, ya que ha tenido mucho éxito y se hubieran apuntado más personas si hubiésemos tenido más tiempo para su promoción”, remarcó. Carreras nocturnas, actividades acuáticas con inflables en la piscinas y habaneras han sido otras de las actividades estivales.