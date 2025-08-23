La escuela de Camarasa será refugio climático este curso

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las obras de remodelación de la Escola Dos Rius de Camarasa, proyectadas para convertir el centro en refugio climático, estarán acabadas el 1 de septiembre, con tiempo para iniciar el próximo curso escolar, según aseguró la alcaldesa, Elisabet Lizaso. La intervención contempla el aislamiento de la fachada para mejorar la eficiencia energética y el confort térmico, la renovación del sistema de climatización, la sustitución del falso techo y la instalación de una iluminación más eficiente. También se han hecho mejoras en el espacio exterior, con intervenciones para mejorar el patio y adecuarlo para el juego y el bienestar de los escolares, remarcó. La actuación, que comenzó a finales del mes de junio, una vez acabadas las clases, supone un coste de casi 360.000 euros, de los que la conselleria de Acción Climática aporta 260.000, indicó Lizaso.

Con esta inversión, “no solo se mejora el día a día de los alumnos, ya que hay muchas jornadas en el mes de mayo, durante el curso escolar, en las que las temperaturas son muy altas. También se da al edificio una nueva funcionalidad como refugio climático para los meses de verano, ofreciendo un espacio fresco y accesible a toda la población”, añadió la alcaldesa.

La previsión es que la entrega de la obra se haga a primeros del mes próximo, antes de la vuelta al colegio de los profesores para preparar el inicio del nuevo curso escolar. “Estamos muy contentos con la evolución de las obras, ya que temíamos que no estuvieran listas para la vuelta al colegio”, remarcó Lizaso.

La alcaldesa matizó que la mayor parte de las actuaciones interiores ya están acabadas y ahora los trabajos se centran en la fachada y la cubierta y la sustitución de sistema de climatización por uno más eficiente y sostenible con placas solares y aerotermia. Paralelamente, se está instalando una pérgola en la zona del patio destinada a los alumnos más pequeños, una zona que estaba expuesta directamente al sol. La escuela Dos Rius acoge a unos 45 escolares.

Plafones para informar sobre el legado cultural

El ayuntamiento ha instalado nuevos plafones informativos en Fontllonga y Figuerola de Meià dentro del proyecto de señalización del patrimonio que ya se inició en Camarasa. Los nuevos soportes ofrecen información histórica contextualizada sobre los alementos más relevantes de cada población con el fin de fomentar el respeto por el legado arquitectónico y cultural.