Censo participativo de golondrinas en El Pont

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Unas quince personas participaron ayer en la elaboración de un censo de golondrinas en El Pont de Suert. La actividad, impulsada por el ayuntamiento y la asociación Suert, estuvo dirigida por la técnica ambiental Cristina Ramos, de la empresa Hidden, que colaboró de manera voluntaria. La jornada comenzó con una explicación sobre las distintas especies de golondrinas que cada verano nidifican en la capital de la Alta Ribagorça. Posteriormente, los participantes recorrieron el casco antiguo con el objetivo de localizar y contabilizar los nidos presentes en la zona urbana.

El recuento permitió identificar nidos de golondrina avión común (Delichon urbicum) y golondrina de cola blanca (Hirundo megaensis). Los datos se incorporarán en el proyecto de ciencia ciudadana Projecte Orenetes.