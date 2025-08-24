Seis queserías catalanas en la IV Fira del Formatge de Pastor de Taüll

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El pueblo de Taüll, en La Vall de Boí, acoge este fin de semana la IV Fira del Formatge de Pastor, con un total de seis queserías procedentes del Bages, la Noguera, el Pallars, el Berguedà y la Alta Ribagorça, que llevan a la localidad productos elaborados por ellos mismos y representando la diversidad quesera de diferentes comarcas catalanas. Además de los expositores de queserías, la feria cuenta con paradas de productores agroalimentarios, contribuyendo a la puesta en valor de los productos de proximidad y la economía local.

El programa incluye actividades paralelas. Entre las propuestas, los visitantes pueden disfrutar de charlas, catas, maridajes, talleres infantiles, juegos populares y actuaciones musicales, buscando atraer tanto a familias como al público más gourmet. De la jornada de ayer sábado destacan el maridaje de diferentes quesos artesanos (inscripción previa), los mini-juegos de descubrimiento organizados en colaboración con el Parque Nacional de Aigüestortes, una visita guiada a la quesería de Taüll y un concierto del grupo Perifèrics. La feria sigue hoy domingo 24 de agosto con nuevas actividades, entre ellas talleres para elaborar queso fresco, visitas guiadas y conciertos, manteniendo así la apuesta por la dinamización cultural y gastronómica en la zona.