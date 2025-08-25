El campo de futbol anexo estrena césped artificial

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tàrrega estrena nuevo césped artificial en el campo de fútbol anexo del Parc Esportiu. Los trabajos de sustitución del terreno de juego han finalizado estos días y el equipamiento, por tanto, estará a punto de cara a la nueva temporada deportiva. De hecho, se espera que durante la próxima semana se puedan hacer ya los primeros entrenamientos. La renovación ha supuesto una inversión de 311.384,70 euros, financiados con la liquidación de la Participación de Tributos en el Estado (PTE) del 2022. El nuevo césped es de última generación y ocupa un total de 6.270 metros cuadrados.

Destacar que unos 2.000 metros cuadrados del césped artificial retirado se reaprovecharán para otros usos. En este sentido, una decena de centros educativos y entidades de la ciudad recibirán partes de este césped.