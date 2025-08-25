Laura Tejero, concejala del PSC en Tàrrega: «Gobernar en minoría es más democrático»

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

¿Cómo valora la salida de la CUP de gobierno?

La respeto, pero me supo mal. Visto el informe, en estos momentos no es viable municipalizar el agua aunque no descartamos hacerlo en un futuro.

¿Cómo es ahora gobernar en minoría? ¿Y la relación con ERC?

La relación es buena, pero en mi caso también lo era con la CUP. Gobernar en minoría supone tener que pactar constantemente con todos los grupos, será más complicado lógicamente, pero también es más democrático. Soy nueva y estoy aprendiendo cada día.

¿Se ha planteado cambiar de socios?

No me he planteado esta opción. En su día hicimos un pacto y por mi parte seguiré con este.

¿Cómo valora el último pleno?

Me supo mal no poder aprobar las facturas de los proveedores, empresas y vecinos de Tàrrega que no tienen culpa de nada de lo que está pasando y que por ahora no podrán cobrar.

Aparte de ser concejala de Deportes y Salud, ahora también tiene el área de Cultura. ¿Cómo asume el nuevo reto?

El área de Deportes tiene un peso importante y es muy visible con mucho trabajo tanto los días laborables como los fines de semana mientras que Salud, a pesar de no ser tan visible, hace también muchísimo trabajo. En el área de Cultura, con un peso destacado en Tàrrega, mi intención es, a partir de septiembre, estar en contacto directo con todas las entidades para conocer sus necesidades e intentar ayudarlas, como estoy haciendo con las deportivas. Todo ello supondrá mucha organización porque Tàrrega es una ciudad grande y con ganas de seguir creciendo.

El PSC ha formado parte de varios gobiernos en los últimos años. ¿Cómo valora el trabajo hecho?

Creo que se está avanzando con proyectos importantes en diferentes ámbitos como educación, industria, promoción económica, movilidad... Es cierto que en la administración todo es mucho más lento que en la empresa privada.

¿Algún proyecto que le gustaría culminar?

Muchísimos (ríe). En Deportes me gustaría culminar la pista de atletismo como estaba proyectada en un inicio. En el pabellón, a pesar de que no lo parezca, estamos trabajando mucho. Y cuando acabe el verano, querría mejorar las piscinas de verano.

Hace un par de semanas tuvieron que cerrar las piscinas en tres ocasiones por la presencia de excrementos en el agua.

Sí, los perjuicios han sido muchísimos, especialmente por los numerosos bañistas que había con el calor que estaba haciendo. Quiero pensar que los que lo hicieron no eran conscientes de lo que hacían además de que se trata de un delito contra la salud pública.