Sale a concurso el reivindicado aparcamiento del Espai Companys

El ayuntamiento de Tornabous ha sacado a licitación la construcción de un aparcamiento en el centro de interpretación Lluís Companys del Tarròs que se completará con una zona de ocio. El objetivo de la actuación, largamente reivindicada, es “mejorar la seguridad viaria” en el acceso a este equipamiento que se encuentra situado a pie de la carretera C-53. El presupuesto es de 122.357,83 euros a los que hay que añadir el coste de las expropiaciones de la finca con un importe final de 133.247,84 euros. Los interesados pueden presentar su oferta hasta el 1 de septiembre. El aparcamiento, con unas 27 plazas, se situará en el mismo lado de la carretera donde está ubicado el centro de interpretación dedicado al presidente Companys, en una finca que hay detrás del monumento. Se creará un nuevo acceso justo antes de la entrada al monumento. Este proyecto constructivo ya se redactó en enero de 2021 pero ahora se han actualizado los precios. Cabe recordar que en un primer momento se quería construir al otro lado de la carretera pero finalmente se descartó por falta de seguridad viaria. En los últimos años, el Espai Lluís Companys del Tarròs, inaugurado el 2014, ha registrado un incremento importante de visitantes.