Piden bus y comedor gratis para 25 escolares

La asociación de familias de alumnos del colegio La Salle de La Seu ha mostrado su desacuerdo con la decisión del departamento de Educación de denegar a partir del próximo curso el transporte y el comedor escolar gratuitos que tenían hasta ahora estudiantes matriculados en el centro y empadronados fuera del municipio. Las familias han manifestado sus quejas en una carta a los servicios territoriales de la conselleria en el Pirineo, y piden mantener la gratuidad de estos servicios hasta que sus hijos finalicen su etapa escolar. El consell del Alt Urgell, que gestiona el bus y el comedor escolar por delegación del Govern, explicó que hay 25 alumnos afectados.

La negativa a prestar estos servicios gratis se debe a que la conselleria se atiene de forma estricta a la normativa, que limita la gratuidad para “los estudiantes de enseñanza básica que estudien fuera de su municipio de residencia al no tener opciones educativas en el suyo, y siempre que se matriculen en el centro asignado por la Generalitat”. En el caso de La Seu, la zona de adscripción solo contempla los centros públicos Joan Brudieu y La Valira. Esto excluye a los alumnos de La Salle, una escuela concertada.

Por su parte, el consell ha solicitado posponer la obligación de pagar para las familias de alumnos de La Salle hasta el curso 2026-27. Pide un año de adaptación, ya que la noticia se conoció cuando las matrículas ya estaban hechas.