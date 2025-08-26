Refuerza medidas contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Principat d’Andorra deberá afrontar una transformación legislativa e institucional de gran alcance para adaptarse al nuevo paquete normativo europeo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocido como AML Package. Este conjunto legislativo, aprobado por el Parlamento Europeo en mayo del 2024, redefine las reglas en materia de prevención de blanqueo y establece un estándar jurídico único y directamente aplicable en toda la Unión Europea. A pesar de no formar parte de ella, Andorra se verá obligada a adaptar su marco legal si quiere mantener la equivalencia normativa, la interoperabilidad financiera y su credibilidad como jurisdicción cooperadora a nivel internacional. El plazo fijado será diciembre del 2028.

Los cambios que deberá de asumir el sistema andorrano serán importantes y deberá reformular la arquitectura institucional del sistema preventivo. Destaca el establecimiento de registros centrales actualizados y accesibles de beneficiarios efectivos, conectados con otros paises a través de puntos de acceso únicos. La interconexión de registros inmobiliarios, mercantiles y bancarios será obligatoria, así como la posibilidad de las autoridades nacionales puedan consultar estos datos en tiempo real.