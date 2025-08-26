Reservas inusuales de los embalses de Lleida: a más del 50% de su capacidad en campaña de riego

Todos los pantanos de Lleida están por encima del 50% de su capacidad y superan la media de estas fechas, tras haber superado los principales meses de la campaña de riego que comenzó en marzo. Así se desprende de los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

La media de agua embalsada este año ronda los 73 hm3, mientras que la de 2024 por estas mismas fechas fue de 61. También supera la media de la última década, de 62,8 hm3. Queda atrás la sequía de 2021-23, años en los que las comunidades de regantes tuvieron que limitar riegos. El Canal d’Urgell se vio obligado a cerrar el Principal por primera vez en su historia hace 2 años y dar riego por turnos. Ahora cuenta con reservas suficientes para otra campaña de riegos, según explicó el presidente, Amadeu Ros.

En el Segre, el pantano de Oliana está al 73,2% de su capacidad y almacena 61,7 hm3. Ha ganado 6 en la última semana. Por lo que respecta a Rialb, con 403 hm3 de capacidad, también está al 73,3% con casi 98 hm3 más que el año pasado en estas fechas. En una semana ha perdido 11, aunque hay que tener en cuenta que este fin de semana se han llevado a cabo varias pruebas deportivas en el Segre y Cinca que requieren liberar caudal. El del Segre a su paso por Lleida era ayer de 14 metros cúbicos por segundo.

Por lo que respecta al Noguera Ribagorçana, que abastece a los sistemas de riego de Pinyana, Aragón y Catalunya y Algerri-Balaguer, el pantano de Escales está al 76%, el de Canelles (con una capacidad de 512,6 hm3) se encuentra al 75,5% y Santa Anna almacena 128,8 hm3, al 54,5% de su capacidad. Las lluvias de la última semana han hecho que los pantanos ganaran reservas en cabecera.

En cuanto a los pantanos del Pallaresa, Camarasa está al 55,2% de su capacidad y no ha perdido casi caudal respecto a 2024. El embalse de Sant Antoni está al 72,9% y Terradets al 94,8%. El pantano de Barasona, en el río Ésera, que suministra agua a la zona oscense del Aragón y Catalunya, almacena a 38,6 hm3 y está al 45,5%.