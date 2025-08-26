Vuelven los ensayos para el Ball Cerdà de La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los ensayos para participar en el tradicional Ball Cerdà, que se celebrará el próximo domingo en el marco de la Fiesta Mayor de La Seu, empezaron ayer. Las sesiones se celebrarán a lo largo de toda la semana en el patio de la escuela Pau Claris en tres turnos, organizados en diferentes franjas horarias, dependiendo de la edad de los participantes. Este año es la primera vez que el Ball Cerdà permitirá la participación de parejas del mismo sexo (algo que no pudo verse ayer en los ensayos). Tendrán, eso sí, que “respetar la indumentaria tradicional” de la danza, reconocida en 2016 como Elemento Festivo Patrimonial de Interés Nacional. Esta decisión se tomó a instancias del Col·lectiu Feminista Alt Urgell. La organización, por su parte, recordó ayer a los asistentes que es imprescindible participar un mínimo de dos días en los ensayos.