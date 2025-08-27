Los alcaldes piden máxima celeridad en la llegada de las ayudas estatales para los incendios de la Segarra

La vegetación vuelve a crecer en los campos del núcleo de Vilamajor, en Cabanabona, un mes y medio después del incendio.Anna Berga / ACN

Los alcaldes de los municipios afectados por los incendios del Baix Ebre y la Segarra que han sido reconocidos por el gobierno español como afectados por una emergencia de protección civil reclaman la máxima celeridad posible en la llegada de las ayudas. Una rapidez que consideran esencial para garantizar que los agricultores y ganaderos afectados puedan mantener su actividad y, así, frenar el despoblamiento rural al mismo tiempo que fomentar una mejor gestión forestal contra futuros incendios.

De entrada, los gobiernos municipales valoran positivamente la declaración del Consejo de Ministros pero recuerdan que todavía no se ha cuantificado la dotación económica y que habrá que analizar el contenido del decreto que desarrolle los requisitos para acceder a las ayudas.