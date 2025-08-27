El municipio vuelve a contar con un médico de cabecera tras 7 meses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consultorio médico de Vilanova de Bellpuig vuelve a disponer de un médico tras siete meses sin un facultativo asignado. Desde este mes de agosto, el centro cuenta con el doctor Pau Olivares, que se ha incorporado al equipo formado por la enfermera Anna Maimó y la administrativa Núria Morera. De esta manera, el consultorio vuelve a tener un profesional de referencia para los vecinos y vecinas.

El ayuntamiento ha recordado que la población tiene el porcentaje más alto de personas mayores de 65 años de la comarca del Pla d’Urgell y ha pedido al departamento de Salud que garantice cinco días de cobertura con médico y enfermera de forma permanente para atender las necesidades asistenciales de la ciudadanía. En diversas ocasiones, el consell comarcal del Pla d’Urgell también ha insistido en la importancia de mantener este servicio con plena dedicación.

La llegada del nuevo médico coincide con la reciente reforma integral del consultorio, finalizada en mayo de este mismo año.

Las obras para reformar el consultorio, con una inversión aproximada de 70.000 euros, han sido financiadas principalmente a través de una subvención de la diputación de Lleida y han permitido redistribuir y actualizar los espacios interiores.